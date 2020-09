Justine Mattera in intimo fa impazzire i fan e risponde simpaticamente ad un fan

Nuov post su Instagram per la showgirl Justine Mattera.

Un post in cui la bella americana – in Italia ormai dal 1994 – appare in tutta la sua incredibile forma e in tutta la sua sensualità.

Classe ’71, si mostra in lingerie e mostra un fisico che farebbe impallidire molte donne ben più giovani.

Visualizza questo post su Instagram ℬ𝒶𝒸𝓀 𝓉ℴ 𝒷𝒶𝓈𝒾𝒸𝓈. Ph @riccardomelosuphotography Lingerie @paladinilingerie @studiourra Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 12 Set 2020 alle ore 8:03 PDT

Tra i tanti commenti estasiati, fa sorridere il commento di un utente che scrive:

“hai l ombellico da fuori anche mamma lo tiene significa che siete state incinte”.

A far sorridere è la risposta della Mattera – madre di due figli, Vincent Michael (nato nel 2007) e Vivienne Rose (2009), avuti con il marito Fabrizio Cassata:

“qualche volta 😂🎉”.

Una gradevole ironia da parte della donna che – dinnanzi ai 445mila follower – fa vedere ancora una volta quanto sia simpatica oltre che estremamente attraente.

