L’indovinello dell’omicidio in camera da letto: il ragionamento per arrivare alla soluzione

Da diversi mesi gli utenti di Facebook fanno a gara per cercare di risolvere alcuni simpatici indovinelli.

Nelle ultime settimane sta tenendo banco un nuovo enigma, anche se in realtà era già circolato in passato e ora sembra essere tornato nuovamente in auge.

“Se capisci questo, sei un pensatore critico – si legge nel testo dell’indovinello – Entro in camera da letto. Ci sono 34 persone. Ne uccidi 30. Quante persone ci sono in camera da letto? Buona fortuna! Se hai capito bene, la tua risposta verrà eliminata e ti mando un messaggio per continuare il gioco. Non disturbatevi a giocare se non avete intenzione di continuare”.

Come sempre non forniremo la soluzione esatta, ma cercheremo di aiutarvi con il procedimento, prendendo spunto dal ragionamento pubblicato dalla testata “NonSolo.tv”.

Le persone uccise restano comunque nella camera da letto

Il fatto di aver ucciso 30 persone può far pensare che nella camera da letto siano rimasti solo in 4. In realtà, le 30 persone decedute sono comunque presenti nella stanza, pertanto vanno contate. Inoltre, chi le ha uccise è ancora presente nella camera da letto. Basta fare una semplice somma per ottenere il risultato.

Tuttavia, il testo può lasciare intendere che l’assassino sia differente dalla persona che “entra in camera da letto” e che pertanto siano entrate due persone in più. Due possibili soluzioni: quale sarà quella giusta?

