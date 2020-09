Sondaggi politici, Lega sempre avanti. PD sotto il 20%, la Meloni sorpassa il M5S

Il dibattito è incentrato quasi interamente sul referendum, ma nel frattempo i sondaggi nazionali riescono a dare un quadro piuttosto preciso della situazione politica.

In particolare, sembra che le forze che sostengono il governo “Conte bis” non siano molto in salute. Secondo l’ultima rilevazione di Tecnè, il Partito Democratico sarebbe sotto la soglia del 20%, fermandosi al 19,8%, mentre si sarebbe ormai consumato l’atteso sorpasso di Fratelli d’Italia al Movimento 5 Stelle.

Stando al sondaggio di Tecnè, riportato anche dal portale online “Il Sussidiario”, il partito guidato da Giorgia Meloni otterrebbe il 16,5% dei consensi se ci si recasse oggi alle urne. Per i pentastellati, invece, non si andrebbe oltre il 16,3%.

E per quanto riguarda la Lega? Il partito sovranista del leader Matteo Salvini mantiene saldamente il primo posto. Il Carroccio è la forza politica più votata dagli italiani, ma il 24,6% riportato da Tecnè non può far dormire sonni troppo tranquilli all’ex ministro dell’Interno.

Ad oggi il centrodestra è nettamente maggioranza

Con Forza Italia al 7,8%, il centrodestra è comunque maggioranza nel Paese, con il 48,9% delle preferenze. Molto indietro l’eventuale coalizione PD-M5S, che si fermerebbe al 36,1%: nemmeno il 3,1% di LeU riuscirebbe ad avvicinare l’attuale maggioranza al centrodestra unito.

Tuttavia, va sottolineato che secondo il sondaggio di Tecnè la percentuale di astensionisti/incerti è molto alta: il 43,4% degli aventi diritto al voto non sa chi votare o non ha intenzione di recarsi alle urne.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!