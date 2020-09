Stasera in tv, su Rai 3 Sulla mia pelle: trama, cast e curiosità

Sulla mia pelle, è un film drammatico, del 2018.

Racconta la vera storia di Stefano Cucchi, ragazzo arrestato per spaccio e forse assassinato.

Il film andrà in onda stasera, in prima serata su Rai 3.

Sulla mia pelle: trama

Dopo essere stato fermato dalla polizia e trovato in possesso di droga, Stefano Cucchi viene portato in commissariato per essere interrogato.

Qui iniziano degli scontri tra il ragazzo e la polizia, tanto che egli, viene portato in una stanza a forza e quando viene ricondotto in caserma, mostra dei gravi ematomi sul viso, segno di violenza.

In seguito il ragazzo viene trasferito e durante la notte si sente male, accusando dei dolori lancinanti in tutto il corpo.

Dopo una breve permanenza in ospedale per delle lastre, viene ricondotto in carcere e il giorno successivo, trasportato di nuovo in ospedale, a causa di un peggioramento delle sue condizioni.

Purtroppo la vita del giovane ragazzo, si spegne, ma le richieste di giustizia da parte della famiglia, sono da anni, sempre in prima linea.

Sulla mia pelle: curiosità

Il film è stato selezionato per la 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il cast

Alessandro Borghi: Stefano Cucchi

Max Tortora: Giovanni Cucchi

Jasmine Trinca: Ilaria Cucchi

Tiziano Floreani: Luca

Andrea Lattanzi: Emanuele Mancini

