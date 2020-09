Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 13 settembre 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 13 settembre 2020.

Inizia questo pomeriggio, a partire dalle 14:00 su Raiuno, in diretta dagli “Studi Fabrizio Frizzi”, la nuova stagione di “Domenica In”. La padrona di casa, Mara Venier, è pronta ad intrattenere nuovamente il suo pubblico attraverso il contenitore domenicale, la cui formula resta quasi del tutto invariata. Mara, infatti, accoglierà gli ospiti in studio per delle interviste a cuore aperto. A tal proposito, la Venier ha dichiarato:

“Sarà il proseguimento di quella passata. Inizialmente volevo cambiare tutto, ma poi Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, mi ha detto che il format del programma sono io. Ci sarà il mio tavolo, che è stato come la coperta di Linus in quei mesi di paura, mi ha permesso di crescere professionalmente, di affrontare la solitudine dello studio, l’ansia di quello che accadeva. E poi c’è il mio pubblico: faremo anche dei giochi da casa. Mi stupisce sempre l’affetto che ricevo, mi fa strano pensare che alla mia età sia capace di suscitare così tanto amore. Davvero non so perché, io sono una di loro. Tutto qui”.

Gli ospiti di “Domenica In” del 13 settembre 2020

Ma quali sono gli ospiti che Mara Venier accoglierà in studio questo pomeriggio? La conduttrice ha scelto di far ripartire il programma esattamente da dove lo avevamo lasciato. Intervisterà, quindi, Romina Power e Loretta Goggi che racconteranno come hanno trascorso l’estate. Con la Power, durante l’ultima puntata del programma, Mara fu protagonista di una gaffe quando, al momento dei saluti, la abbracciò, contravvenendo alla regola del distanziamento sociale, causata dal COVID.19.

Anna Tatangelo proporrà i suoi grandi successi. Sarà presente in studio anche Claudio Amendola, tornato in tv con la seconda stagione di “Nero a metà”. Non ci sarà il videomessaggio del premier Giuseppe Conte rivolto agli studenti che per la gran parte rientrerà in classe lunedì. La sua partecipazione è stata ostacolata dalla leader della Lega Matteo Salvini e la leader di “Fratelli d’Italia” Giorgia Meloni. Mika, pronto a tornare ad “X Factor” in veste di giudice,in collegamento da Milano, parlerà dell’iniziativa “I love Beirut”, concerto benefico che si terrà in streaming il prossimo 19 settembre per supportare Beirut, colpita dall’esplosione lo scorso 4 agosto.

Risate assicurate poi con l’intervento comico di Marco Marzocca. Lo spazio dell’attualità sarà curato dal Professor Francesco Le Foche.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con la prima puntata della nuova stagione di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi

