Chi è Alberto Tinarelli, compagno di Nicoletta Mantovani: biografia e curiosità

Cenni biografici su Alberto Tinarelli, compagno di Nicoletta Mantovani.

Questa sera, Nicoletta Mantovani sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di “Live Non è La D’Urso”, in onda su Canale 5. La vedova di Luciano Pavarotti è felicemente fidanzata con Alberto Tinarelli con il quale, come annuncerà nel popolare programma Mediaset, convolerà presto a nozze. Ma chi è Alberto Tinarelli? Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Alberto Tinarelli

Alberto Tinarelli è nato nel 1968 ed è un consulente finanziario e dirigente d’azienda bolognese. Ha conosciuto Nicoletta Mantovani, sua attuale compagna, nove mesi fa, tramite l’amica comune Grazia Verasani. I due si sposeranno questo mese a Bologna e come raccontato da Nicoletta al settimanale “Chi”, tra loro è stato amore a prima vista e complice il lockdown causato dall’emergenza COVID-19, hanno deciso di pronunciare il fatidico “si”:

“Mi sono innamorata, a settembre mi sposo. E’ un’anima bellissima, mi dà tanto equilibrio e so di poter contare su di lui in ogni momento. Alberto fa il consulente per una primaria azienda di servizi, diciamo un uomo di numeri. Ci siamo conosciuti grazie a un’amica in comune, Grazia Verasani, che da vero cupido, ha immaginato che potessimo diventare una coppia. Ci ha preso in pieno!”

Il matrimonio verrà celebrato in Chiesa:

“Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente, era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Con gli amici che abbiamo nel cuore, all’insegna della semplicità e delle cose vere. Ci tengo d avere un abito da cerimonia, senza esagerare però!”.

Nicoletta ha anche ricevuto la benedizione di Alice, la figlia avuta da Pavarotti:

"Alberto

„è così speciale che dopo avermi chiesto di sposarlo mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare non ci saremo più sposati e così lo ha chiesto anche a lei che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia”.

Maria Rita Gagliardi

