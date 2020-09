Coronavirus, l’allarme dell’Oms: evitare il saluto con il gomito, rischio contagio. Il motivo

Secondo il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è bene evitare di salutarsi utilizzando i gomiti. Anche in questo caso si rischierebbe il contagio. Un noto economista suggerisce un metodo alternativo

Si pensava potesse rappresentare la perfetta alternativa alla tanto cara stretta di mano, oggi considerato un gesto vietato perchè ad alto rischio di contagio di Coronavirus. Ma a quanto pare anche il saluto con il gomito non sarebbe esente da rischi. L’allarme arriva dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, intervenuta per bocca del direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale anche salutando con il gomito vi sarebbe una possibilità di trasmissione del virus da un corpo all’altro, e per una ragione ben precisa. In tanti in questi mesi hanno adottato questa forma di saluto, molto usata in particolare in ambito politico, per poter accogliere almeno in questo modo le persone incontrate. Ma il gesto non consentirebbe il mantenimento delle distanze minime di sicurezza previste dai protocolli anticontagio elaborati dall’Oms.

Il metodo alternativo per salutarsi senza rischi

Rilanciando un tweet dell’economista Diana Ortega dunque, il direttore dell’Oms ha ricordato una raccomandazione già fatta peraltro nel mese di marzo, ovvero di evitare di salutarsi con il gomito. Ortega aveva spiegato che “salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall’altro. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni”.

