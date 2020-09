Coronavirus, il docente di virologia: “Virus ormai endemico, circolerà come il raffreddore”

Secondo l’esperto di virologia Giorgio Palù il Coronavirus è diventato ormai endemico nella specie umana e “circolerà come circola il virus del raffreddore”

Il Coronavirus potrebbe, indipendentemente dal vaccino, circolare nel mondo proprio come circola il virus del raffreddore. A sostenerlo, nel corso di un’intervista all’Ansa, è il docente emerito di Virologia all’Università di Padova Giorgio Palù il quale ha spiegato: “Il virus è ormai endemico nella specie umana e circolerà come circola il virus del raffreddore. Non conosciamo cosa accadrà ma occorre applicare tutti i mezzi di diagnosi diretta, con i tamponi o con il prelievo salivare (più sensibile), indiretta con i test sierologici, e poi identificare, tracciare e isolare i soggetti positivi e spegnere rapidamente i focolai”. In merito alla riapertura delle scuole ormai imminente ha aggiunto: “Non ho la sfera di cristallo per dire cosa succederà. Forse si dovrà chiudere anche qualche Istituto in caso di contagio ma non possiamo non riaprire le scuole”. Palù ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle mascherine nelle classi quale criterio di sicurezza primario tra gli studenti ma soltanto se utilizzate bene ovvero se “non si poggiano sul banco e non vengono messe e tolte”. A scuola, ha poi concluso, sarà centrale “la rapida individuazione di tutti i contagi”.

La situazione dei ricoveri e delle terapie intensive

I dati dell’ultimo bollettino sull’emergenza Coronavirus in Italia diffuso dal Ministero della Salute mostrano un quadro abbastanza preoccupante sul fronte dei ricoveri e delle terapie intensive: se ne contano 2.042, persone ricoverate per Covid-19 nei reparti ospedalieri italiani mentre sono 187 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Sono 91 i ricoveri registrati nelle ultime 24 ore mentre l’incremento delle persone in terapia intensiva è stato di 5 unità.

