Domenica Live, “Soleil chiamava i paparazzi quando stava con Iannone”? La replica dell’influencer

Busta shock – così la definiscono durante Domenica Live – per Soleil Sorge durante la puntata di Domenica Live.

Secondo quanto scritto a Barbara D’Urso da un paparazzo – il fotografo Alex Fiumara – la ragazza nata a Los Angeles (che ha ottenuto la ribalta come corteggiatrice di Uomini e Donne, prima di altre apparizioni televisivi sparse) avrebbe richiesto la presenza di alcuni paparazzi al fine di poter immortalare la sua presenza in Sardegna accanto ad Andrea Iannone.

Parole che vanno contro le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Soleil, che aveva categoricamente smentito a ‘Chi’ (che in precedenza aveva pubblicato le foto in questione) una relazione con il pilota:

“È solo gossip, non c’è nulla fra me e Andrea. Non c’entro con lui, non è il mio tipo. Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna. L’ho visto interessato alla mia compagnia, è stato carino e gentile. Ho pensato però che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis. Andrea ha cercato di vedermi dopo che siamo tornati a Milano, anche dopo che sono uscite le foto. Sarà anche stato interessato fisicamente, ma non c’è feeling e io non ho mostrato interesse”.

Un pensiero ribadito durante Domenica Live.

E, in relazione a quanto dichiarato da Fiumara, Soleil ha dichiarato:

“Noi eravamo a conoscenza del fatto che i paparazzi c’avessero visto. Lo sapevamo. Nego assolutamente. Io assolutamente non ho richiesto paparazzi per fare foto a nessuno“.

Indovinate per quale motivo Fiumara avrebbe accusato Soleil di aver chiesto ai paparazzi di fotografarla con Iannone?

Anche Fiumara cercherebbe visibilità.

