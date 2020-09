E’ morto il milionario che aveva nascosto un tesoro nelle Montagne Rocciose: l’incredibile storia

E’ una storia da film, quella legata ad un milionario recentemente morto ed un presunto tesoro nascosto in un posto difficilmente accessibile.

E’ la storia del tesoro nascosto da Forrest Fenn, 90 anni, morto lunedì dopo una caduta nella sua casa di Sante Fe, nel New Mexico.

Alcuni anni or sono l’eccentrico milionario – ex pilota di caccia del Vietnam prima di riciclarsi con fortuna come mercante d’arte – aveva dichiarato di aver nascosto un tesoro dal valore complessivo di 2 milioni di dollari nel deserto: si tratta (si tratterebbe) di una scatola di bronzo riempita con pepite e monete d’oro econ altre gemme preziose, per un peso totale complessivo di 19 kg.

Aveva quindi disseminato indizi circa la localizzazione del tesoro in una poesia di 24 righe, pubblicata nella sua autobiografia ‘The Thrill of the Chase’

Come dichiarato dallo stesso milionario in qualche intervista rilasciata alcuni anni fa: “Nessuno sa dove sia lo scrigno del tesoro tranne me, Se muoio domani, la conoscenza di quel luogo va nella bara con me”.

E adesso che è morto davvero, la conoscenza del luogo (che dovrebbe trovarsi nelle Montagne Rocciose, da qualche parte tra Santa Fe e il confine canadese, a un’altitudine superiore ai 1500 metri) se n’è andata con lui nella bara, anche se lo scorso giugno si è parlato del presunto ritrovamento del tesoro (ritrovamento messo in dubbio da molti).

Da quando è stato pubblicato ‘The Thrill of the Chase’ nel 2010, ben 350.000 ricercatori da tutto il mondo si sono mossi per cercare il tesoro, con cinque uomini che hanno perso le lor vite durante le loro ricerche.

Altre persone – ossessionate da questa ricerca – sono state arrestate per reati, incluso lo scavo sotto un memoriale sul ciglio della strada.

In molti, adesso, si interrogano se il tesoro è stato davvero trovato o sarà mai trovato. E, soprattutto, se esiste davvero.

