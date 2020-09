Nonno travolge in retromarcia e uccide la nipotina di appena un anno: è dramma nel padovano

Dramma in provincia di Padova, a Ponso, comune da circa 2500 abitanti.

Nel cortile dell’abitazione di una famiglia di origini marocchine, da anni residente in Italia, una bimba di appena un anno è morta – vittima di uno sciagurato incidente.

La piccola si trovava a giocare nel cortile quando è stata travolta dall’auto del nonno che stava facendo una manovra di retromarcia: l’uomo non si era accorto della presenza della nipotina e l’ha travolta.

Immediate le chiamate ai soccorsi, con l’elicottero del Suem 118 che è immediatamente giunto sul posto ma per la piccola non c’è stato nulla da fare; trasportata in ospedale la madre della bambina per un malore.

Oltre che i soccorsi, sul posto sono giunti i carabinieri per fare chiarezza sulle dinamiche della tragedia.

