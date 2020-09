Stasera in tv su Italia 1, Shark – Il primo squalo: trama, cast e curiosità

Shark – Il primo squalo, è un film di genere thriller del 2018, diretto da Jon Turteltaub.

Il film andrà in onda stasera, domenica 13 settembre, in prima serata su italia 1.

Shark – Il primo squalo: trama

Jonas Taylor, è un esploratore marino, che lavora per la Marina degli Stati Uniti.

Un giorno si trova a dover soccorrere una squadra di scienziati, intrappolati dentro un sottomarino nucleare, nella Fossa delle Filippine.

Durante il salvataggio, Taylor nota che le pareti del sottomarino sono completamente distrutte e pensa che si tratti di qualche animale feroce.

Il sottomarino, poco dopo, salta in aria a seguito di un’esplosione e Taylor e i suoi membri, decidono di mettersi in salvo, non potendo più fare nulla.

Il dottor Frank Heller, non crede alla versione di Taylor, secondo cui una creatura mostruosa avrebbe distrutto il sottomarino, ma crede che soffra di disturbi mentali.

La storia si ripete

5 anni dopo, si ripete la stessa storia, quando Lori (ex moglie di Taylor), Toshi e The Wall, si immergono sott’acqua con un sommergibile, per svolgere una missione e vengono attaccati da un mostro gigante.

I ragazzi chiedono aiuto a Taylor, vista la somiglianza con la sua storia e il giovane si offre di esplorare le acque dove è successo il fatto e si scopre così, che la creatura spaventosa esiste davvero e si tratta di uno squalo.

In realtà, invece si tratta di un Megalodon, un animale simile ad uno squalo, estinto da milioni di anni.

Egli inizia a creare il terrore nelle acque e a fare strage di persone.

Occorre fare qualcosa e alla svelta, ma chi può affrontare un mostro del genere?

Shark – Il primo squalo: curiosità

Il film è tratto dal romanzo horror, del 1997: Meg.

Il cast

Jason Statham: Jonas Taylor

Ruby Rose: Jaxx Herd

Li Bingbing: Suyin Zhang

Rainn Wilson: Jack Morris

Cliff Curtis: James “Mac” Mackreides

Page Kennedy: D. J.

Jessica Mcnamee: Lori

