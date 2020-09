Stasera in tv su Rai 3, Papillon: trama, cast e curiosità

Papillon è un film drammatico del 2017, diretto da Michael Noer.

Il film andrà in onda stasera, domenica 13 settembre, in prima serata su Rai 3.

Papillon: trama

Papillon è un film che tratta di libertà negata e ingiustizie, temi attuali nella società di oggi, in cui bisogna combattere per affermare i propri diritti.

Siamo negli anni ’30, a Parigi viene arrestato un giovane ragazzo, Henri Charrière, soprannominato Papillon, per un omicidio che in realtà, non ha mai commesso.

La sentenza è molto chiara: ergastolo e Henri si ritrova improvvisamente chiuso in una gabbia, senza avere la minima idea di come fare per salvarsi.

Viene mandato nella colonia carceraria sull’Isola del Diavolo, per svolgere i lavori forzati.

Provare a fuggire per riconquistare la libertà

Qui, il ragazzo, inizia a progettare un piano di fuga, consapevole di non volersi arrendere ad un destino crudele, ma di voler fare qualunque cosa per riappropriarsi della libertà perduta.

Fa amicizia con Louis Dega, che si offre di finanziare la sua fuga, in cambio di protezione.

Si apre così per il giovane, un piccolo barlume di speranza, che lo porterà a rischiare per provare a fuggire.

Papillon: curiosità

Il film ha una durata di 1 ora e 30 minuti.

È un remake dell’omonimo film del 1973, diretto da Franklin Schaffner, che a sua volta, si basa sulla vita di Henri Charrière, che ha progettato numerosi piani di fuga durante la sua prigionia.

La pellicola cinematografica, è stata presentata in anteprima mondiale, al Toronto International Film Festival.

Il cast

Charlie Hunnam: Henri Charrière, detto Papillon

Rami Malek: Louis Dega

Luka Peroš: Santini

Michael Socha: Julot

Yorick Van Wageningen: Barrot

Roland Møller: Celier

Brian Vernet: Guittou

Ian Beattie: Toussaint

Eve Hewson: Nenette

