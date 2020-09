Terrore dopo le nozze: neo sposa investita dalla fiammata del flambè, ricoverata

Incubo al matrimonio di una coppia nel Palermitano: la fiamma del flambè ha investito la sposa in pieno volto e le fiamme si sarebbero propagate anche su altre parti del corpo

Doveva essere il giorno più bello ed indimenticabile della sua vita ma si è trasformato in un indimenticabile incubo. Vittima dell’incidente è stata la sposa: durante il banchetto successivo al matrimonio è stata infatti investita in pieno sul viso dalla fiammata del flambè riportando ferite piuttosto serie. La giovane, che è nata a Borgetto, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Civico di Palermo, dove è stata ricoverata nel centro grandi ustioni. Secondo una prima ricostruzione il dramma sarebbe avvenuto in una sala intrattenimento di Trabia, nel Palermitano.

La ricostruzione dei fatti

Qui, poco dopo l’entrata della coppia in sala, il maitre ha cominciato ad armeggiare sulla grande padella per il classico flambè di benvenuto, procedura che consiste nell’aggiungere del liquore in una padella calda per creare una spettacolare fiammata che, al contempo, rappresenta anche un metodo per il completamento della cottura. Ma qualcosa è andato storto: la fiammata ha infatti investito in pieno volto la sposa ed in pochi istanti le fiamme si sono propagate sul vestito e sui capelli, il tutto davanti a decine di invitati terrorizzati, alcuni dei quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. La coppia appena convolata a nozze si trovava infatti proprio davanti alla padella calda, per la classica foto di rito. La neo sposa avrebbe riportato ustioni sia sul viso che sulal porzione superiore del corpo. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi e ascoltato le testimonianze.

