Cos’è l’ameba mangia cervello? Scopriamo qualcosa in più sul letale parassita

L’ameba mangia cervello ha fatto un’altra vittima negli Usa, un ragazzino di 13 anni. Scopriamo cos’è e dov’è possibile trovare questo parassita letale.

Già negli anni passati erano rimbalzate sino a noi notizie riguardanti le morti causate dall’ameba mangia cervello, conosciuta anche come Naegleri Fowleri. L’ultima vittima del pericoloso parassita è stato Tanner Lake Wall, un ragazzo di appena 13 anni. Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia ed ha fatto, come tutti i presenti, diversi bagni nel lago del nord della Florida.

Leggi anche ->Allarme Ameba mangia cervello: ancora una vittima negli States

Dopo qualche ora ha cominciato ad accusare un forte mal di testa e gli è salita una febbre molto forte. I genitori lo hanno portato in ospedale ed i medici hanno scambiato i sintomi con quelli di una Meningite batterica. Quando si sono resi conto che i medicinali non facevano alcun effetto, i medici hanno fatto ulteriori esami ed hanno scoperto la tragica verità: il ragazzino era stato infettato dal Naegleri Fowleri, l’ameba mangia cervello, e non c’era niente da fare. Dopo un paio di giorni di agonia il giovane si è spento.

Leggi anche ->Infettato dall’ameba mangia cervello, Fabrizio muore dopo una nuotata

Ameba mangia cervello, cos’è?

Tanner è morto il 2 agosto scorso ed i genitori hanno voluto comunicare la notizia alla stampa solamente ad inizio settembre. Lo scopo è divulgativo, ovvero allertare gli altri genitori del pericolo che rappresenta l’ameba mangia cervello. Ma cos’è di preciso? Si tratta di un parassita che vive nelle acque dolci a temperature variabili. L’ameba s’incista sotto i 10°, mentre prospera in acque tiepide e fino ai 42°.

Quando il pericoloso parassita viene a contatto con l’uomo può provocare una pericolosa malattia conosciuta come meningoencefalite amebica primaria. Il Naegleria entra dal naso e si fa strada fino al sistema nervoso centrale per poi attaccarlo. La malattia ha un decorso rapido e se non diagnosticata correttamente e celermente può portare alla morte dell’ospite nel giro di una settimana.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!