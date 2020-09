Stasera in tv su Rai 2, Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e curiosità

Il fidanzato di mia sorella, è un film commedia del 2014, diretto da Tom Vaughan.

Il film andrà in onda stasera, lunedì 14 settembre, in prima serata su Rai 2.

Il fidanzato di mia sorella: trama

Richard Haig, è un affascinante professore di poesia romantica, che insegna al Trinity Collage di Cambridge.

L’uomo, è sempre stato un perfetto donnaiolo come suo padre, Gordon, che ancora alla sua età continua a passare da una donna all’altra, vivendo l’amore in assoluta libertà.

Ma i giochi per Richard sono finiti, infatti da qualche tempo, ha iniziato a preferire qualcosa di più stabile, tanto da fidanzarsi con una ragazza di 25 anni, di nome Kate.

Però forse, il lupo perde il pelo ma non il vizio e Haig una sera, tradisce la sua compagna con Olivia, una giovane scrittrice ambiziosa, che sogna di sfondare nel mondo della letteratura.

Comportamenti irresponsabili

Richard ben presto scopre che Olivia, in realtà, è la sorella di Kate.

Quando quest’ultima lo avverte di essere incinta, i due decidono di trasferirsi a Malibù.

La storia all’inizio procede a gonfie vele, grazie anche alla nascita del loro figlio, Jake, che sembra tenerli molto uniti.

In seguito, però, Katie lascia Richard, per fidanzarsi con un altro uomo .

Da questo istante, per Haig, iniziano una serie di comportamenti irresponsabili, come: essere fermato per guida in stato di ebbrezza, riprendere la sua relazione con Olivia e se non cambierà qualcosa, potrebbe rischiare di perdere tutto.

Il fidanzato di mia sorella: curiosità

Il film ha una durata di 99 minuti.

La sceneggiatura è stata scritta da Matthew Newman.

Le musiche sono state composte da David Newman e Stephen Endelman.

Il cast

Pierce Brosnan: Richard Haig

Jessica Alba: Katie

Salma Hayek: Olivia

Ben Mckenzie: Brian

Malcolm McDowell: Gordon

Ivan Sergei: Tim

Merrin Dungey: Angela

Lombardo Boyar: Ernesto

