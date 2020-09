Autoscontro tra banchi a rotelle: è polemica su Twitter ma il video è d’annata

E’ polemica per il video pubblicato su TikTok in cui alcuni studenti usano i banchi a rotelle per effettuare una sorta di autoscontro (per di più senza indossare alcuna mascherina=.

Quante polemiche fanno scaturire questi ragazzi! Prima la movida, poi le discoteche, ora la loro indisciplina.

Su Twitter (ma anche sugli altri social) l’indignazione ha iniziato a serpeggiare tra i profili più antigovernativi.

Peccato però che il video è un video d’annata, come sottolineato dallo stesso utente che ha postato il video su TikTok e come riportato quest’oggi da NextQuotidiano:

“Non è un caso dunque se nessuno degli studenti sta attento a non avvicinarsi troppo ai compagni e se non si vede traccia di mascherine: nel 2017 il Coronavirus non era una minaccia. I banchi a rotelle sono infatti sperimentati in molti istituti da anni in aule speciali”.

E c’è poi chi fa notare che – quei birbanti dei giovani – per fare l’autoscontro tra i banchi non hanno certo bisogno di rotelle, come testimonia questo video d’annata (proveniente dal glorioso 2007, quando il coronavirus non era nelle nostre menti, ma nemmeno la prima grande crisi):

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!