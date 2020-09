Coronavirus, trovato un farmaco che “neutralizza completamente” il coronavirus?

Potremmo essere dinnanzi ad una svolta.

Un gruppo di scienziati statunitensi affermano di aver scoperto un anticorpo che “neutralizza completamente” il coronavirus: secondo quanto riportato dal Daily Star, si tratterebbe di un componente anticorpale 10 volte più piccolo di un anticorpo a grandezza naturale da cui sarebbe stato sviluppato un farmaco chiamato Ab8

La scoperta è stata fatta da un team della Università di Pittsburgh ed è stata diramata attraverso un rapporto pubblicato lunedì sulla rivista Cell (non siamo però riusciti a trovare traccia della ricerca sul sito ufficiale della rivista scientifica).

La speranza è che il succitato farmaco possa avere un effetto preventivo contro SARS-CoV-2.

Secondo il report, il farmaco è stato testato su topi e criceti infetti ed è risultato “altamente efficace nella prevenzione e nel trattamento” della malattia: i topi cui era stato somministrato l’Ab8 avevano infatti 10 volte meno virus rispetto a quelli cui non era stato somministrato.

John Mellors, capo della Divisione delle malattie infettive dell’Università di Pittsburgh, ha dichiarato: “Ab8 non solo ha un potenziale come terapia per contrastare il Covid, ma potrebbe anche essere usato per impedire alle persone di contrarre infezioni da coronavirus. Gli anticorpi di dimensioni maggiori hanno funzionato contro altre malattie infettive e sono stati ben tollerati, dandoci la speranza che possano essere utili per un trattamento efficace per i pazienti con il Covid e per la protezione di coloro che non hanno mai avuto l’infezione e non sono immuni”.

Sempre secondo il report, il farmaco sarebbe stato testato da altri due team che avrebbero scoperto come blocchi l’ingresso del virus nelle cellule.

