Hannah sposa il fidanzato influencer disabile, gli hater la accusano: “Lo fa solo per i soldi”

Hannah Aylward e Shane Burcaw sono una coppia di influencer da 700mila follower.

Una bella coppia con una caratteristica particolare: Shane è affetto da atrofia muscolare spinale.

Nonostante la sua disabilità, ha un enorme seguito social ed affronta la disabilità con una grossa ironia – testimoniata dal titolo del libro che ha pubblicato qualche tempo fa:

“Strangers Assume My Girlfriend Is My Nurse” (“Gli sconosciuti pensano che la mia ragazza sia la mia infermiera”).

I due hanno ottenuto spazio sui tabloid dopo essersi sposati:

Hannah è infatti stata accusata di aver sposato Shane solo per i suoi soldi e che il matrimonio – celebrato all’inizio di questo mese – sia fake.

Alcuni hater hanno quindi iniziato a postare messaggi davvero poco gradevoli, del tipo:

“Sono abbastanza sicuro che quella donna lo abbia sposato per i suoi soldi e non per amore”.

O ancora: “Alcune di noi donne farebbero di tutto per soldi, anche se questo significa mettersi in mostra fingendo solo per ottenere ciò che vogliono. No, non è vero amore”.

Hannah dal canto suo ha così replicato:

“Non importa quello che fai, alcune persone verranno sempre a criticarti. Preoccuparsi delle opinioni di queste persone è una perdita di tempo e con il passare del tempo è diventato molto più facile non avere sinceramente alcuna reazione interna a commenti come questi. Alcuni anni fa, leggere parole come queste era doloroso. Per un po’ mi sono aggrappato all’idea che una volta che io e Shane ci fossimo sposati, tutte le persone che dubitavano sulla nostra relazione avrebbero capito che era reale. Ora, ovviamente, non sono più così ingenua. Anche se ci è voluto del tempo, sono in grado di respingere completamente persone come queste. Io e Shane continueremo a creare contenuti e condividere la nostra storia con la speranza di mostrare a quante più persone possibile che le persone disabili possono essere partner a tutti gli effetti”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!