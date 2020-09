Lady Gaga e Bradley Cooper, cosa c’è di vero sulla loro storia d’amore? La verità è emersa un anno fa

‘A star is born’ il film del 2018 che ha visto protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper diede anche inizio alle indiscrezioni nei confronti della coppia.

Il film andrà in onda in prima visione tv, questa sera, 15 settembre 2020, su Canale 5 dalle 21:20.

Proprio dopo le riprese del film Lady Gaga e Bradley Cooper furono al centro dei riflettori e iniziarono a circolare voci su di un loro presunto flirt. Durante la notte degli Oscar di febbraio 2019, poi, la coppia si esibì in una performance da lasciare tutti senza fiato.

In occasione della vittoria del premio per la Migliore Canzone Originale, il duo si esibì sul palco con la canzone vincitrice, ‘Shallow’. L’atmosfera tra i due diede subito il via alle congetture e tutti sembravano essere convinti che per la coppia si fosse davvero accesa la scintilla.

Alcuni mesi dopo, una rivista di gossip americana lanciò uno scoop secondo il quale Lady Gaga e Bradley Cooper avevano iniziato la loro convivenza, proprio nella casa di New York dell’attore.

Dopo mesi di continue ipotesi sul loro flirt, Lady Gaga decise di uscire allo scoperto per rivelare pubblicamente la verità sul suo rapporto con Cooper.

La verità di Lady Gaga nell’intervista con Oprah

A novembre dello scorso anno, Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, scelse di rivelare quello che si celava dietro l’apparente flirt in un’intervista ad Oprah Winfrey.

“Abbiamo interpretato una storia d’amore.” spiegò Lady Gaga, aggiungendo anche “Volevamo che la gente credesse che fossimo innamorati. E volevamo che le persone provassero quell’amore agli Oscar.”

La loro, dunque, non era stata altro che un’interpretazione ben studiata. Ma in realtà la coppia, riuscendo a ricreare un sentimento così forte, tale da riuscire a illudere praticamente chiunque, è riuscita a trasmettere ciò che desiderava: un’amore, citando De André, ‘così splendido e vero da potervi ingannare’.

