Affari tuoi 2020: quando inizia e chi sarà il conduttore? Le ipotesi

Rai 1 ha in mente di mandare in onda gli Speciali di Affari tuoi prime time, che faranno compagnia al pubblico per tutto l’autunno e forse anche per la stagione invernale.

Ancora non è stata svelata la data ufficiale, ma si pensa che sia questione di poche settimane.

Ma chi sarà il conduttore?

Andiamo a scoprirlo insieme.

Affari tuoi 2020: conduttore

Il nome più insistente di queste ultime settimane, è stato quello di Marco Liorni.

Ma il presentatore non ha confermato nulla ed il suo non è l’unico nome sulla lista dei probabili conduttori.

Infatti anche altri nominativi sono stati fatti, tra cui quello di Giorgio Panariello, popolare attore e show man televisivo, comico e simpatico, che non ha mai presentato un game show.

Gli altri due nomi che circolano sul web, sono quelli di Enrico Brignano e Max Tortora, anche essi attori comici e show man.

Sicuramente il programma, con uno di questi 3 nomi alla conduzione, cambierebbe un po’ il suo format, in quanto i conduttori in questione avrebbero un impatto comico e basato sul divertimento, qualcosa di lontano alla formalità del programma.

Alcune ipotesi che sono state fatte, portano anche il nome di Tiberio Timperi, conduttore del programma mattutino, Unomattina in famiglia.

Quest’ultimo ha presentato già in passato alcuni game show e forse sembra anche il più adatto a condurre Affari tuoi.

Staremo a vedere!

