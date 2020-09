Al Bano: “Con 1470 euro al mese non avrei i soldi per un caffé”. Il web ironizza: “Regaliamogli le cialde”

In un’intervista concessa questa mattina, Al Bano ha ribadito che con il solo importo pensionistico non riuscirebbe a vivere, scatenando l’ironia del web.

Già lo scorso maggio, con il lockdown ancora parzialmente in corso, Al Bano aveva dichiarato pubblicamente che se le cose fossero continuate in quel modo non sarebbe riuscito ad andare avanti. Il cantante spiegava che con la sola pensione, che ammonta a 1.470 euro, non sarebbe riuscito ad onorare i tanti impegni a cui deve far fronte ogni mese. Una dichiarazione che aveva scatenato una dura risposta degli utenti web.

Questa mattina, ospite a Radio Rai 2, Al Bano è tornato a parlare di quella dichiarazione, rivelando che non comprende il motivo per cui la gente gli ha mostrato tanto astio. I conduttori de ‘I Lunatici‘, gli hanno chiesto, infatti, come era nata la polemica e lui ha spiegato: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici”. Per poi aggiungere: “Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”.

Il web ironizza sui problemi economici di Al Bano

Le parole di Al Bano a Radio Rai 2 non sono passate inosservate agli utenti web ed in queste ore le difficoltà economiche del cantante sono diventate un trend topic sia su Twitter che su Google. Gli utenti questa volta hanno commentato con ironia le sue parole, come è possibile notare dal Tweet della pagina ‘Babbo Natale‘, sulla quale si legge quanto segue:

Fatemi sapere se decidete di devolvere il vostro regalo di Natale in beneficenza: sto organizzando una raccolta fondi per regalare una macchinetta del caffè ad Al Bano.#Albanohttps://t.co/i5C56aVvNg — Babbo Natale™ (@Santas_Official) September 16, 2020

Gli farò recapitare a casa un po’ di cialde di Caffè Barbone. — Gabardino (@Gabardino73) September 16, 2020

