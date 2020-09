Referendum, polemica contro il M5S: sponsorizza su Facebook i video di Meloni e Salvini per il sì

Il gruppo alla Camera del M5S avrebbe sponsorizzato alcuni post della pagina Facebook “Io voto Sì” contenenti alcune dichiarazioni fatte da Salvini e dalla Meloni sul loro voto favorevole al referendum

Il sito di +Europa ha denunciato pubblicamente che il M5S avrebbe finanziato la propaganda di Salvini e Meloni sponsorizzando alcuni loro video attraverso la pagina Facebook “Io voto sì”.

Il comunicato stampa di +Europa

Nel comunicato di +Europa si richiama a: “un intervento immediato del presidente Roberto Fico e del Collegio dei Questori di Montecitorio, trattandosi di un uso improprio dei fondi dei gruppi parlamentari, che non possono finanziare attività di propaganda elettorale”.

Il post in questione riguarda alcuni video della Meloni e di Salvini che dichiarano di essere favorevoli al taglio dei parlamentari. Ciò che ha destato sospetto, però, è la dicitura in alto nel post: “sponsorizzato dal gruppo Movimento 5 Stelle Camera”.

“Ma anche al di là dell’aspetto giuridico, è evidente che il populismo ha più partiti ma una sola faccia, la peggiore. Un motivo in più per votare No!”, si legge ancora nel comunicato, che termina con un auspicio che gli elettori del Partito Democratico aprano gli occhi, tramite questa vicenda, sulla loro alleanza al governo con il Movimento.

La risposta del Movimento

“Con questa campagna il Movimento ha voluto ricordare che la riforma è di tutti gli italiani e che è arrivata grazie al voto in parlamento di quasi tutte le forze politiche e dei loro leader che anche in queste ore hanno ribadito la loro posizione. Quella pagina rappresenta, quindi, in vista di un momento importante per la vita democratica del Paese, uno spazio aperto alle voci per il Sì, al di là di ogni steccato politico o partitico”, è stato fatto sapere dal 5 stelle, giustificando questa iniziativa come un modo per “inchiodare” la destra alle dichiarazioni fatte a favore del taglio dei parlamentari.

