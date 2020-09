Cambiamento Paolo Del Debbio: il conduttore di Dritto e rovescio sembra un’altra persona

Al nastro di partenza di questa nuova stagione il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio è sembrato irriconoscibile per via di un cambiamento radicale.

La stagione Mediaset riparte dai suoi cavalli di battaglia e dai suoi protagonisti. Tra i conduttori dell’emittente privata più attesi c’era sicuramente Paolo Del Debbio con il suo programma di approfondimento politico ‘Dritto e Rovescio‘. I fan della trasmissione sono stati subito spiazzati quando si sono sintonizzati sul canale, non per via di un nuovo format, ma del cambiamento radicale del suo conduttore.

Il presentatore è apparso irriconoscibile, non perché abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma perché in estate ha evidentemente seguito una dieta che gli ha permesso di apparire in forma smagliante. Del Debbio ha perso i chili di troppo, ha adottato un taglio di capelli differente e fatto crescere la barba. Un look che gli dona e che gli ha permesso di ottenere tanti complimenti da parte del web.

Del Debbio cambia look e sorprende tutti: “Chi lo ha trasformato in Colin Firth”

La trasformazione del conduttore non è passata inosservata agli utenti del web, i quali hanno cominciato ad associarlo ad altri personaggi famosi. C’è chi addirittura lo ha paragonato a Richard Gere, chi invece lo trova più simile a Colin Firth come l’autore televisivo Marco Salvati che sui social ha scritto: “Voglio il numero del genio che ha trasformato Del Debbio in Colin Firth”. La trasformazione di Del Debbio in effetti è sorprendente.

