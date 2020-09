Coronavirus, Ilaria Capua: “Pranzo della domenica in famiglia più pericoloso del supermercato”

La virologa Ilaria Capua ha sottolineato, nel corso del programma DiMartedì, che i rischi di contagio da Coronavirus sarebbero maggiori durante i pranzi domenicali in famiglia piuttosto che al supermercato

Parole che devono far riflettere ricordandoci di non prendere nulla alla leggera, quelle della virologa Ilaria Capua, intervistata da Giovanni Floris nel corso del programma televisivo DiMartedì. La Capua, parlando della possibile seconda ondata di Coronavirus che potrebbe interessare l’Italia, e non solo, durante i mesi invernali si è concentrata sulle situazioni che potrebbero aumentare il rischio di contagio; alcune delle quali spesso poco prese in considerazione dagli italiani, convinti di trovarsi in una botte di ferro nei loro incontri in famiglia. Ma così non è: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata – ha spiegato la virologa – è più pericoloso che andare al supermercato”. Il motivo è facile da comprendere: “Adesso è in atto una dinamica completamente diversa”, ha detto la Capua aggiungendo che “al supermercato si va protetti adeguatamente, mentre il pranzo avviene tra diverse generazioni e ora che si sono riaperte le scuole ci sarà da aspettarsi una circolazione virale più vivace”.

I tre fattori che aumentano la circolazione del virus

La virologa ha poi spiegato con chiarezza quali sono i tre fattori che portano ad un aumento della circolazione del virus e che dunque potrebbero rappresentare gli elementi chiave di una possibile seconda ondata epidemica, ovvero ambienti chiusi, assembramenti e lunga esposizione al rischio di contagio. Tali dinamiche si verificano spesso anche all’interno delle scuole, motivo per il quale, secondo la Capua, ”è giusto misurare la febbre in casa, mi auguro che chi ha la febbre stia a casa, bambini e adulti”.

