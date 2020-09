Alessia Marcuzzi celebra l’inizio scuola con la foto della figlia Mia

Alessia Marcuzzi ha deciso di celebrare il primo giorno di scuola della figlia Mia con un post benaugurante sul proprio profilo Instagram.

Il 2020 è stato un anno complesso per tutti, ma specialmente per i bambini. I primi anni di scuola, infatti, sono un periodo molto importante. Oltre all’aspetto formativo, scuola e discipline pomeridiane hanno una valenza sociale preponderante e permettono ai più piccoli di imparare a socializzare ed uscire piano piano dal guscio familiare. Se l’aspetto formativo nel bene e nel male è stato preservato dalle lezioni online, lo stesso non può dirsi per quello puramente sociale e ludico che ha subito per forza di cose un brusco stop.

Leggi anche ->Alessia Marcuzzi e gli scatti marittimi: la foto del sotto del costume manda in visibilio i fan ma attira qualche critica femminile

Certo c’è stata l’estate, ma il periodo delle vacanza è spesso caratterizzato periodi di villeggiatura con la famiglia e dunque non in totale libertà. Così il primo giorno di scuola ha rappresentato per i bambini un ritorno alla normalità a quella routine che hanno imparato ad apprezzare, che in qualche giorno detestano, ma che comunque serve loro da valvola di sfogo e da percorso formativo.

Leggi anche ->Alessia Marcuzzi svela perché ha lasciato l’Isola dei famosi: le parole della conduttrice – VIDEO

Alessia Marcuzzi celebra il primo giorno di scuola di Mia

Lo sa bene Alessia Marcuzzi, i cui figli sono ancora piccoli e dunque necessitano proprio di questo percorso formativo. Proprio per questo la conduttrice ha voluto oggi celebrare il primo giorno della figlia Mia (9 anni), frutto del rapporto con Francesco Facchinetti e sua seconda figlia (il grande è Tommaso). Nel post si legge: “I bambini sono più bravi di quanto potessimo immaginare. Forza ragazzi, maestri, professori e tutto il personale delle scuole. Sara’ dura e il mio abbraccio virtuale più grande va a voi”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!