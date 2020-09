Bonus matrimoni Sicilia: come funziona la misura anti crisi della Regione insulare?

La Regione Sicilia ha deciso di elargire un bonus di 3.000 euro a chi decide di sposarsi nella regione insulare, sia con rito civile che con rito religioso.

Dopo la stagione di lockdown, restrizioni e chiusure, arriva quella in cui si deve pensare alla ripartenza delle attività commerciali e del mondo del lavoro. Per farlo è necessario che i governi stanzino dei fondi che facilitino la ripresa dei settori maggiormente colpiti. Uno di questi è sicuramente quello del wedding, settore che genera introiti enormi e che permette a molti italiani di lavorare. Per risollevarlo la Regione Sicilia ha deciso di investire 3,5 milioni che saranno suddivisi in bonus di 3.000 euro per le coppie che decideranno di sposarsi.

L’intento del governo siciliano è quello di fare riprendere uno dei settori più remunerativi dell’intera penisola. L’imprenditoria legata agli eventi matrimoniali, infatti, porta un introito annuo di 65,5 miliardi di euro solo per banchetti e ricevimenti, circa 600 milioni per gli abiti da sposa e 800 milioni per le bomboniere. Senza contare il fatto che nel settore sono impegnate circa 590 mila persone (senza contare fotografi, musicisti e fiorai). Il blocco subito dal settore, dunque, è un danno per i lavoratori, ma anche per lo stato che perde un ingente quantitativo di tasse.

Bonus Matrimonio in Sicilia: a chi spetta ed in cosa consiste

Il Bonus Matrimonio, dunque, ha lo scopo di aiutare le coppie che stavano progettando di sposarsi e che a causa Covid-19, hanno dovuto ritardare o sospendere il progetto a data da destinarsi. Ovviamente invogliare le coppie a riprendere il discorso matrimonio è lo stimolo che serve per fare ripartire tutto il settore e generare introiti di molto superiori alla spesa prevista per erogarlo. Lo spiega abbastanza candidamente l’assessore all’economia Gaetano Armao: “Si stima che il contributo di 3,5 milioni di euro riuscirà a sviluppare un fatturato complessivo di circa 40 – 50 milioni di euro fino alla durata della misura di sostegno e cioè fino al 31 luglio 2021. Non tralasciando che c’è un indotto che deve parimenti ripartire”.

Il Bonus spetta a tutte le coppie che decidano di sposarsi in Sicilia. Non ha alcuna importanza quale sia la tipologia di cerimonia scelta, visto che il bonus è valido sia in caso di cerimonia religiosa che in caso di cerimonia civile. Resta da capire quali saranno i criteri e le modalità di erogazione che verranno stabilite con un apposito decreto.

