Bambole del piacere che somigliano incredibilmente agli esseri umani: possono durare fino a 50 anni

Una nuova linea di bambole del sesso, con caratteristiche simili a quelle umane, potrebbe durare fino a 50 anni.

DS Doll ha in programma di basare le bambole su celebrità, influencer e artisti per la sua rivoluzionaria serie di cloni.

Le caratteristiche includono capelli umani impiantati, ma non solo: le bambole avrebbero anche le dita dei piedi e addirittura le vene.

Le bambole avrebbero un’aspettativa di vita fino a 50 anni grazie al silicone di cui sono fatte, piuttosto simile alla cera.

L’azienda ha già rilasciato bambole basate su un modello cinese, noto come Jie, che è stato fotografato nella fabbrica in stile Westworld mentre viene scansionato da apparecchiature 3D ad alta tecnologia.

Nel futuro le bambole somiglieranno alle persone care

Nick, dipendente di Silicone Lovers, ritiene che la bambola sia la “più simile” all’essere umano che l’azienda abbia mai venduto.

“Credo che non sia mai esistita una bambola in grado di riprodurre i minimi dettagli in maniera così perfetta – ha detto Nick – Molte bambole sono basate su modelli umani, ma la scultura viene generalmente modificata dopo aver preso le misurazioni iniziali e i dettagli fini vengono dipinti per far credere che siano reali”.

“Il piano per il futuro non è quello di limitarlo solo alle celebrità, ma di consentire a chiunque di fare una replica esatta di se stesso o forse di una persona cara”, ha poi aggiunto.

