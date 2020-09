Coronavirus, Oltremanica si torna a parlare di un nuovo lockdown nazionale nel giorno dei blocchi locali

Si parla di un nuovo lockdown nazionale, Oltremanica.

Lo ha detto il ministro della salute inglese Matt Hancock, intervenendo ad una programma della Bbc.

Nel giorno in cui sono entrati in vigore dei blocchi locali in località nel nord dell’Inghilterra Hancock ha sottolineato come non sia escludibile un blocco su base nazionale:

si tratterebbe, di fatto, di una extrema ratio.

Hancock ha infatti parlato esplicitamente di “ultima linea di difesa” dinnanzi ad una “situazione molto grave”, conseguente ad una “accelerazione” nei casi nelle ultime settimane.

Ma non è ancora segnato il destino dei britannici e così il ministro della salute ha ricordato ai propri concittadini: “È fondamentale che le persone seguano le regole”, perché in quel caso sarà possibile “evitare di dover prendere altre serie misure”.

