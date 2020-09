Serie A, stagione 2020/2021: griglia di partenza e probabili formazioni prima del calcio d’inizio

La stagione 2020/2021 di Serie A è ai nastri di partenza, scopriamo quali sono le formazioni favorite a contendersi titolo e posizioni in europa.

Concluso a luglio il campionato più strano degli ultimi decenni, la Serie A è pronta a ripartire nelle prossime ore con la prima tornata della nuova stagione. Il finale della passata ci ha consegnato alcune sorprese: il Milan sembra una squadra finalmente quadrata e con un’idea di gioco, il Napoli ha ripreso compattezza, mentre Lazio e Roma rimangono due grosse incognite. Per quanto riguarda le due principali contendenti al titolo l’Inter ha tutte le carte per ambire ad interrompere il dominio della Juventus, mentre i bianconeri, dopo un finale di stagione pessimo si accingono ad una rivoluzione. Basandosi sui verdetti di fine campionato e sugli acquisti finora fatti, proviamo a fare una griglia di partenza della stagione che si accinge a cominciare.

Serie A: la griglia di partenza

Al primo posto tra le favorite al titolo quest’anno c’è l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri avevano già una squadra fortissima lo scorso anno a cui sono stati aggiunti elementi di valore come Eriksen e Young nel mercato di gennaio. L’unico grande colpo di quest’estate è stato l’esterno marocchino Hackimi, il quale assicura qualità e spinta anche sulla destra. Con un anno in più di esperienza, la squadra di Zhang potrebbe dominare il campionato.

Al secondo posto c’è la Juventus di Andrea Pirlo. A livello di organico i torinesi sono con ogni probabilità ancora la squadra da battere. Tuttavia questo è un anno di transizione, con tante incognite, tra cui l’allenatore. Sul mercato si è andati sul risparmio, ma sono comunque giunti giovani interessanti tra cui spiccano Arthur (che sostituirà Pjanic) e Kulusevski, talento enorme ma che deve confermare quanto fatto al Parma.

Al terzo posto ex aequo il Milan di Pioli ed il Napoli di Gattuso. I partenopei hanno una rosa più completa e con maggiore esperienza, alla quale è stato aggiunto il talentuoso Osimehn ed il consistente Petagna. I rossoneri hanno confermato gli arrivi di gennaio, riscattando Rebic, Saelemakers e Kjaer. In estate sono giunti per il centrocampo Tonali e Diaz e per la difesa l’interessante Kululu. Ai giovani acquisti potrebbero si affiancano poi Gabbia e Daniel Maldini dalla primavera.

Probabili formazioni

FORMAZIONE ATALANTA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Gasperini)

(3-4-2-1): Gollini; Toloi, ROMERO, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata

FORMAZIONE BENEVENTO

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Inzaghi)

(4-3-2-1): Montipò; Letizia, GLIK, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, IONITA; CAPRARI,Sau; LAPADULA

FORMAZIONE BOLOGNA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Mihajlovic)

(4-2-3-1): Skorupski; DE SILVESTRI, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

FORMAZIONE CAGLIARI

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Di Francesco)

(4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, MARIN, Rog; SOTTIL, Simeone, Joao Pedro

FORMAZIONE CROTONE

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Stroppa)

(3-5-2): Cordaz; MAGALLAN, Marrone, Golemic; RISPOLI, Benali, CIGARINI, EDUARDO, Molina; Simy, RIVIERE

FORMAZIONE FIORENTINA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Iachini)

(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Pulgar, BONAVENTURA, BIRAGHI; Kouamé, Ribery

FORMAZIONE GENOA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Maran)

(3-5-2): PERIN; Biraschi, C. Zapata, GOLDANIGA; Ghiglione, Schone, BADELJ, Cassata, Criscito; Pandev, Destro

FORMAZIONE INTER

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Conte)

(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; HAKIMI, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez

FORMAZIONE JUVENTUS

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Pirlo)

(3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, ARTHUR, Alex Sandro; KULUSEVSKI, Dybala; Ronaldo

FORMAZIONE LAZIO

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: S. Inzaghi)

(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Correa

FORMAZIONE MILAN

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Pioli)

(4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié; Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

FORMAZIONE NAPOLI

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Gattuso)

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Mertens, OSIMHEN, L. Insigne

FORMAZIONE PARMA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Liverani)

(4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho

FORMAZIONE ROMA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Fonseca)

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, KUMBULLA, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Lor. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

FORMAZIONE SAMPDORIA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Ranieri)

(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

FORMAZIONE SASSUOLO

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: De Zerbi)

(4-2-3-1): Consigli; Muldur, AYHAN, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

FORMAZIONE SPEZIA

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Italiano)

(4-3-3): ZOET; MATTIELLO, Erlic, ISMAJLI, DELL’ORCO; Bartolomei, M.Ricci, Maggiore; AGUDELO, Galabinov, Gyasi

FORMAZIONE TORINO

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Giampaolo)

(4-3-1-2): Sirigu; VOJVODA, Izzo, Nkoulou, RODRIGUEZ; Meitè, Rincon, LINETTY; Verdi; Belotti, Zaza

FORMAZIONE UDINESE

PROBABILE FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Gotti)

(3-5-2): Musso; Becao, Trost-Ekong, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, OUWEJAN; Lasagna, Okaka

VERONA

FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Juric)

(3-4-1-2): Silvestri; CETIN, Gunter, Empereur; Faraoni, TAMEZE, Veloso, Lazovic; BENASSI, Zaccagni; Di Carmine

