Chi è Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker.

Questo pomeriggio, Tomaso Trussardi sarà ospite a “Verissimo”. Con la padrona di casa Silvia Toffanin, il marito di Michelle Hunziker sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi è nato a Bergamo, il 6 aprile 1983. Il suo nome, con una sola “n”, è stato scelto dalla sorella Beatrice. Suo padre Nicola, stilista e imprenditore che ha creato un impero della moda da una piccola azienda di guanti, è morto prematuramente per un incidente d’auto. Quattro anni dopo, anche suo fratello Francesco, di soli 29 anni, ha perso la vita in un incidente stradale, a bordo di una Ferrari. Sua madre è Maria Luisa Gavazzeni, docente di Economia a “La Sapienza”. Prima di approdare alla maison Trussardi, azienda di famiglia nella quale ricopre il ruolo di CEO e lavorano anche le sorelle Gaia e Beatrice, si è laureato in Economia ed ha conseguito un Master in Corporate Finance e Banking all’Università Bocconi di Milano. Subito dopo, ha cominciato a lavorare, come responsabile, per la rivista Motori di “Libero”. In passato ha anche lavorato per una società immobiliare. Nel 2014, è stato scelto per ricoprire il ruolo di giudice nel programma di Sky dal titolo “Project Runway Italia”, in onda su Fox Life.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga relazione, durata ben 12 anni con una sua ex compagna del liceo, dopo ha avuto dei flirt con Alessia Ventura e con Anna Munafò, seconda classificata a “Miss Italia” nel 2005. Ha conosciuto Michelle Hunziker, sua attuale moglie, al ristorante “Trussardi” tramite Vittorio Feltri. I due sono convolati a nozze il 10 ottobre 2014 e sono genitori di Sole e Celeste.

Maria Rita Gagliardi

