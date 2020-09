Fa mangiare il peperoncino al cane (che piange). La nuova e assurda moda del popolo del web – VIDEO

Un cane sembra piangere dopo essere stato costretto a mangiare una ciotola di peperoncino piccante.

Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico “Metro” non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di una nuova “sfida” diventata rapidamente di tendenza sul web.

I proprietari di animali domestici in Cina hanno pubblicato clip dei loro animali mentre ingurgitano grandi quantità di cibo. La tendenza è nota come “Mukbang”, che si traduce vagamente in “trasmissione di cibo”. Nel filmato, si può vedere il povero pastore tedesco mentre mangia una ciotola di pollo al peperoncino del Sichuan, con le lacrime che scorrono sul suo volto.

Il governo cinese: “Non partecipate a queste sfide”

Il proprietario del cane ha commentato il post, affermando che il cane “si sta divertendo molto”. In un altro video, il cane è costretto a mangiare un sacchetto di caramelle scoppiettanti.

Il fenomeno del “binge eating” è iniziato in Corea del Sud, con gli influencer intenti a mangiare grandi porzioni di cibo mentre interagivano con il loro pubblico. Tuttavia, il governo cinese ha messo in guardia le persone dal partecipare alle sfide alimentari sui social media come parte della campagna “Clean Plate” di Xi Jinping, che mira a ridurre gli sprechi alimentari.

Gli utenti dei social media hanno chiesto che i video di tortura sugli animali vengano messi al bando.

