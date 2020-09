Stasera in tv su Rai 3, Chiamami col tuo nome: trama, cast e curiosità

Chiamami col tuo nome (titolo originale: Call me by your name), è un film di genere drammatico del 2017, diretto da Luca Guadagnino.

Il film andrà in onda stasera, sabato 19 settembre, in prima serata su Rai 3.

Chiamami col tuo nome: trama

Elio Perlman, è un adolescente di origine ebree, italiane e franco – americane, che trascorre tutte le vacanze estive nel nord Italia, nelle campagne del Cremasco, con i suoi genitori.

Qui suo padre è solito invitare uno studente di università, in attesa di discutere la tesi, per la stagione e quell’anno lo studente selezionato, è un ventiquattrenne affascinante, intelligente e brillante, di nome Oliver.

Quest’ultimo è completamente diverso da Elio, che ha un carattere riservato e ama le passioni che tendono ad isolarlo, come la musica e la lettura.

Qualcosa di più di una semplice amicizia

I due ragazzi iniziano a trascorrere molto tempo insieme e ben presto Elio inizia a provare una forte attrazione nei confronti dell’amico, ma l’indifferenza di Oliver, lo porta tra le braccia di Marzia, con cui fa l’amore.

Dopo questo fatto, Elio decide di prendere in mano la situazione una volta per tutte e scrive un bigliettino ad Oliver e quest’ultimo lo invita ad incontrarsi a mezzanotte.

I due si vedono ed hanno un rapporto e da lì, nei giorni successivi, nasce una storia d’amore, approvata dalla famiglia di Elio.

La fine del soggiorno di Oliver

Purtroppo però, per Oliver arriva il momento di tornare a casa e dopo aver trascorso gli ultimi 3 giorni romantici a Bergamo, per i due ragazzi è giunta l’ora di separarsi.

Elio, dopo la partenza di Oliver, trova conforto nella sua famiglia, che intuisce la sua sofferenza e lo sprona ad andare avanti.

Finchè un giorno, Elio riceve una telefonata da parte di Oliver, che gli fa sapere di essere in procinto di sposarsi con la sua ex fidanzata.

Per il ragazzo è una doccia fredda, ma nonostante le delusioni, bisogna farsi forza e andare sempre avanti.

Chiamami col tuo nome: curiosità

Il film ha incassato un totale di 41.887.595 dollari in tutto il mondo.

La pellicola cinematografica è basata sul romanzo omonimo, di Andrè Aciman.

Il 22 gennaio 2017, il film è stato presentato in anteprima mondiale, al Sundance Film Festival.

Il cast

Timothèe Chalamet: Elio Perlman

Armie Hammer: Oliver

Michael Stuhlbarg: Sig. Perlman

Amira Casal: Annella Perlman

Esther Garrel: Marzia

Elena Bucci: Bambi

Marco Sgrosso: Nico

Antonio Rimoldi: Anchise

Vanda Capriolo: Mafalda

Victoire Du Bois: Chiara

Peter Spears: Isaac

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!