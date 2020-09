Adulti nudi davanti a ragazzini tra gli 11 e i 13 anni: è polemica per il programma tv Ultra Strips Down – VIDEO

Ultra Strips Down è un programma che va in onda sul canale danese per bambini DR Ultra che vede degli adulti mostrarsi nudi dinnanzi a ragazzini tra gli 11 e i 13 anni: un modo per “promuovere la body positivity e combattere il body-shaming”, secondo gli autori del programma.

In Danimarca il programma ha avuto successo, riuscendo anche a vincere un premio come miglior programma per bambini al Festival televisivo danese.

In seguito al rilancio di alcune clip sui social è sorta la polemica con tanti utenti pronti ad attaccare lo show, diseducativo a loro avviso e un esponente del Partito popolare danese ha parlato di spettacolo per “bambini depravati”.

Ma c’è anche chi sottolinea che i ragazzini devono apprendere l’anatomia e che sul web possono trovare di ben peggio.

Dal canto suo, in risposta alle critiche, i vertici del canale hanno ribadito che si tratta di “TV educativa per bambini e famiglie che possono parlare in modo sano di come è fatto il corpo degli esseri umani”.

