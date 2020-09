Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 20 settembre 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 20 settembre 2020.

Secondo appuntamento con la nuova stagione di “Domenica In”. Mara Venier è pronta ad intrattenere il pubblico di Raiuno, del pomeriggio domenicale, grazie ad un nutrito parterre di ospiti. Scopriamo, insieme, quali sono.

Gli ospiti di “Domenica In” del 20 settembre 2020

Ospite della seconda puntata di “Domenica In” sarà Pierfrancesco Favino, reduce dalla vittoria della Coppa Volpi alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, come “Miglior attore maschile” per il film “Padrenostro” di Claudio Noce.

Mara accoglie in studio anche Roby Facchinetti, già ospite del programma diverse volte, durante la scorsa stagione. Il cantante è tornato con un progetto che lo ha visto impegnato negli ultimi mesi dal titolo “Katy Per Sempre”, anticipato dal singolo “Fammi Volare”.

Per lo spazio musicale, sarà presente in studio Gigi D’Alessio. L’artista sarà in studio con dieci rapper che con con lui hanno reinterpretato i suoi brani storici e di grande successo, in una versione totalmente inedita. Con Gigi, ci saranno anche Rocco Hunt, i Boomdabash, Clementino, J-Ax e molti altri.

Ampio spazio verrà dato all’esordio di “Ballando con le stelle”. A tal proposito, grazie ad un talk in studio che vedrà protagonisti Alberto Matano, Barbara De Rossi, Guillermo Mariotto e Giampiero Mughini, Milly Carlucci, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, verrà esaminata la prima puntata del programma.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con la seconda puntata della nuova stagione di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi

