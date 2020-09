Chi sono Carmela Schettino e Alessandro Di Masi, proprietari de La Contadina?

Stasera lunedì 21 settembre 2020, su Rai 2 in prima serata, andrà in onda la terza puntata del: Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti.

Protagonista della serata è Carmela Schettino, che con suo marito Alessandro Di Masi, sono i proprietari de La Contadina, una delle aziende più rinomate per la mozzarella di bufala.

Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla loro vita privata.

Carmela Schettino: biografia

Non si sa molto sulla sua vita privata.

È originaria di Castellamare di Stabia, ma vive in provincia di Salerno, dove lavora con suo marito per La Contadina, la loro azienda leader nel settore della mozzarella di bufala.

È conosciuta anche sotto il nome di Melania e si è fatta notare dal pubblico, grazie alla sua partecipazione al programma : Boss in incognito.

Suo marito, Alessandro Di Masi, è un noto imprenditore.

I due si sono sposati il 13 luglio del 1996 ed hanno avuto un figlio.

La storia del caseificio

Il caseificio de: La Contadina, è stato fondato nel 1983, da Alfonso Di Masi , padre di Alessandro.

L’azienda all’inizio era molto piccola, poi grazie ai guadagni sempre più considerevoli, è stata ingrandita e a pensare alla gestione di essa, per molti anni è stato Alessandro Di Masi, che ora insieme a sua moglie, gestisce l’azienda.