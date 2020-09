Elezioni regionali 2020 e referendum costituzionale: risultati, tra exit polls e proiezioni – LIVE

Cresce l’attesa per l’esito del referendum costituzionale per il “taglio” dei parlamentari (si approverà o respingerà la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”), ma anche per i risultati delle elezioni regionali.

Ciò che verrà fuori dalle urne potrebbe rafforzare il governo giallorosso o provocare un forte scossone (si parla già da tempo di un possibile reimpasto).

Le Regioni coinvolte sono sei, in due governa attualmente il centrosinistra (Toscana, Puglia, Campania e Marche) mentre in due governa il centrodestra (Veneto e Liguria).

NewNotizie.it seguirà i risultati del voto, a partire dagli exit poll per passare poi alle proiezioni – decisamente più indicative per le tendenze di voto.

