Live Non è la D’Urso, rivelazioni su Patrizia de Blanck: è davvero Contessa?

Nel corso dell’immancabile appuntamento domenicale di Live Non è la D’Urso è stata aperta la busta choc gold con delle rivelazioni inedite su Patrizia de Blanck.

La concorrente del Grande Fratello Vip, che la scorsa settimana aveva fatto impazzire la rete dopo la sua apparizione in diretta tv senza veli, torna a far parlare di sé.

Questa volta però l’argomento è di ben altra natura e riguarda le origini ‘nobiliari’ della De Blanck.

Secondo gli ospiti del programma della D’Urso, tra cui Giangavino Sulas, il vero padre della concorrente non sarebbe davvero il Conte Guillermo De Blanck.

Il giornalista ha affermato, infatti, che la De Blanck avrebbe dato negli anni diverse versioni sulle sue origini. La versione più nota è quella secondo cui Patrizia De Blanck sarebbe figlia del Conte Guillermo, tuttavia, dalle affermazioni di Sulas emerge che in realtà si tratterebbe di un’adozione, e che quindi Guillermo non fosse il vero padre della De Blanck.

Queste indiscrezioni troverebbero conferma in un’intervista rilasciata proprio da Patrizia De Blanck nel 2005, in cui affermava di non essere la figlia del Conte. La storia, dunque, sarebbe risaputa da tempo, quello che invece emerge adesso è l’identità del vero padre della De Blanck.

Secondo Sulas, infatti, la Contessa avrebbe rivelato, sempre nel corso di questa stessa intervista, che il suo padre naturale fosse un famoso gerarca fascista. In accordo con Sulas, questo sarebbe figlio illegittimo del Duce, il quale avrebbe sedotto la moglie di un tipografo del comune di Predappio. Ma chi sarebbe dunque il presunto padre naturale della De Blanck?

Chi è il vero padre di Patrizia De Blanck

Nel corso dell’intervento Sulas, sostenuto anche da Giovanni Ciacci, fa invece riferimento a un certo Alvaro Granelli, correggendosi poi con ‘Alvaro Garanelli’, che però più avanti nel discorso diventa ‘Garavelli’. Le informazioni di Sulan hanno generato non poca confusione anche nei giornali, TgCom24 riporta il riferimento ad Alvaro Garanelli, mentre in accordo con il Giornale il gerarca si chiamerebbe ‘Garavelli’.

Da quanto riportato da ‘Il Tempo’ si tratterebbe. invece, di Asvero Gravelli giornalista e politico esponente del fascismo.

In ogni caso stando a queste informazioni, qualunque sia l’identità del presunto padre della De Blanck, Sulas non sembra avere dubbi sul fatto che si tratti del figlio naturale di Mussolini. Patrizia De Blanck, stando a queste indiscrezione, sarebbe dunque la nipote di Mussolini e non avrebbe motivo di portare il titolo di Contessa.

