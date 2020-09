Omicidio-suicidio nel torinese: padre uccide figlio di 11 anni e poi si toglie la vita

La tragedia è avvenuta ieri notte a Rivara nel Canavese. Indagano i carabinieri. Su facebook il post: “Andrea e il suo papà per sempre insieme”

Omicidio-suicidio nella notte a Rivara nel Canavese, in provincia di Torino, dove un padre ha ucciso il figlio di 11 anni prima di togliersi la vita. La tragedia è avvenuta attorno alle 2, quando il padre, Claudio Baima Poma, 47enne di professione metalmeccanico, ha sparato al bimbo prima di puntare la pistola su di sé. L’arma non era legalmente detenuta

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Venaria Reale. Dai primi accertamenti è emerso che Poma soffrisse di depressione, aggravata a seguito della separazione dalla compagna e da problemi fisici.

Il lungo post Facebook prima della tragedia

L’uomo, poco prima che si consumasse la tragedia, aveva scritto un lungo post su Facebook rivolto a Iris, ex convivente e madre del bambino: “Abbiamo trascorso momenti bellissimi fino a quando ho iniziato ad avere problemi di schiena e di conseguenza un danno permanente alla gamba. Esattamente una settimana prima mi avevi chiesto di sposarti, ma poi hai iniziato a allontanarti piano piano. Da quel momento sono caduto in depressione e non mi sono più tolto da questo incubo” – ha scritto il 47enne, che ha continuato- “È un vero peccato non ci mancava niente per poter fare una vita tranquilla e serena senza alcun problema, avere una famiglia normale e per me normale significa perfetta. Io e Andrea non potevamo stare distanti nemmeno per un secondo […] noi partiamo per un lungo viaggio dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalle sofferenze. Tu mi hai ripagato con questo distacco nel momento più brutto della mia vita. Potrai separare i nostri corpi ma non le nostre anime, perchè saranno sempre l’una accanto all’altra. Partiamo per un lungo viaggio dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalla sofferenza. D’ora in poi Iris potrai goderti la tua vita da solitaria, ció che hai sempre voluto fare”.

Nel post si legge anche: “Per tutti quelli che leggeranno questo post chiedo soltanto il silenzio. Abbiate rispetto per i miei genitori e per mia sorella. Mi rivolgo ai bikers: accompagnateci con le Harley, voglio sentire il rombo dei motori e ricordatevi di noi ogni volta che andrete in moto. Andrea e il suo papà per sempre insieme”.

Leggi anche -> Carpi, trovati i corpi di due uomini: erano padre e figlio. Si teme l’omicidio-suicidio

Leggi anche -> Coronavirus, nuovo omicidio-suicidio durante il lockdown: intera famiglia uccisa con un fucile a pompa

Leggi anche -> Omicidio-suicidio, due persone trovate morte nel Genovesato: sono un uomo e una donna

Leggi anche -> Lei voleva il divorzio, lui no: la uccide e si toglie la vita. L’omicidio-suicidio e il dramma degli amori malati

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!