Spende quasi 9.000 euro per somigliare a Barbie. I fan apprezzano, ma c’è anche chi la critica

Una donna ha speso 8.000 sterline (circa 8.740 euro) per trasformarsi in una “Barbie” umana.

Jade Lyne ha speso l’imponente cifra per rifarsi completamente i seni e le labbra, oltre che per l’abbronzatura finta.

La 25enne, di Bristol, ha usato il suo aspetto da bambola per attirare follower su OnlyFans.

Jade ha già 4.900 Mi piace sulla piattaforma: per vedere i suoi contenuti bisogna spendere 18.99 dollari al mese. L’influencer ha probabilmente recuperato tutti i soldi che ha speso per il suo aspetto, con gli introiti che sono destinati ad aumentare da qui in avanti.

La star di OnlyFans, che prende il nome di Barbie Jade sulla piattaforma, è andata sotto i ferri per la prima volta a 18 anni.

Jade non dà retta ai commenti negativi: “Non mi interessano”

La sua ambizione era proprio quella di somigliare il più possibile al popolare giocattolo, che lei stessa descrive come il suo “idolo”.

“Penso che sia fantastica e perfetta”, ha detto al Daily Star Online. Jade è soddisfatta del suo aspetto da Barbie e anche i suoi fan la adorano. Nonostante ciò, non mancano le critiche da parte di alcuni troll che l’hanno etichettata come un “pagliaccio”.

“Mi è stato detto in passato che sembro una cinquantenne, un pagliaccio, e altro ancora. Non rispondo ai commenti negativi, non mi interessano, penso solo a quelli positivi”, ha concluso Jade.

