Stasera in tv su Italia 1, Colombiana: trama, cast e curiosità

Colombiana è un film di genere drammatico del 2011, diretto da Olivier Megaton.

Il film andrà in onda stasera, lunedì 21 settembre, in prima serata su Italia 1.

Colombiana: trama

Cataleya Restrepo è una bambina che vive a Bogotà con i suoi genitori.

Suo padre Fabio, lavora per la mafia con Don Luis e il suo scagnozzo Marco.

Un giorno, l’uomo decide di smetterla con quella vita e comunica la sua decisione alla banda, ma questi si vendicano uccidendo sia lui che sua moglie.

La piccola Cataleya riesce a scappare e viene ospitata a Chicago dallo zio Emilio e da sua nonna.

Ma la bambina sa già cosa vuole diventare da grande: un’assassina e vendicare i suoi genitori.

Suo zio le promette che se andrà a scuola, le insegnerà i trucchi del mestiere e Cataleya decide di accettare il compromesso.

Colombiana: da bambina ad assassina

Sono trascorsi 15 anni e Cataleya è diventata una killer fuoriclasse, che lavora per conto dello zio e che ha già commesso 22 omicidi di gente malavitosa negli Stati Uniti, sotto il nome de: l’orchidea colombiana.

La giovane utilizza molti pseudonimi per i vari campi della vita, ad esempio si fa chiamare Jenny dal pittore Danny con cui ha instaurato un rapporto occasionale.

Mentre è Valerie Philips, per recarsi dentro ad un carcere e uccidere Gennaro Rizzo, l’ennesima sua vittima.

Un’altra famiglia sterminata

Tutti questi fatti arrivano alle orecchie di Don Luis e Marco, consapevoli che tutti quegli omicidi sono più che altro messaggi verso di loro.

Dopo numerose ricerche, Marco riesce a scoprire la nuova residenza di Cataleya e quando lei rientra a casa, vede di nuovo la sua famiglia sterminata.

Adesso è ancora più convinta nel vendicarsi di Don Luis.

Intanto la polizia è sulle sue tracce: cosa succederà?

Riusciranno a prenderla?

E soprattutto Cataleya, riuscirà a vendicare tutta la sua famiglia?

Curiosità

Il film in Italia, non è stato distribuito nelle sale cinematografiche, ma è stato mandato in onda su Mediaset Premium.

Ha una durata di 108 minuti.

Si parlava anche di un sequel, subito dopo l’uscita del film, ma a causa del suo scarso successo, il progetto è stato abbandonato.

Il cast

Zoe Saldana: Cataleya Restrepo

Jordi Mollà: Marco

Jesse Borrego: Fabio Restrepo

Beto Benites: Don Luis

Lennie James: James Ross

Amandla Stenberg: Cataleya bambina

Callum Blue: Steve Richard

Cynthia Addai-Robinson: Alicia Restrepo

Ofelia Medina: Mama

Angel Garnica: Pepe

Max Martini: Agente Robert Williams

Cliff Curtis: Emilio Restrepo

Michael Vartan: Danny Delanay

Sam Douglas: William Woodgard