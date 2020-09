Aerei ad emissioni zero? Dal 2035 potrebbe essere realtà grazie ai progetti ad idrogeno di AirBus

L’azienda europea AirBus ha svelato le tre idee per il primo aereo al mondo a emissioni zero, che potrebbe essere in commercio entro il 2035

Sono in arrivo buone notizie nel mondo dell’innovazione eco sostenibile, anche nei settori dove era quasi impensabile, come quello aereo: l’azienda europea AirBus ha infatti rivelato che il primo aereo ad idrogeno al mondo potrebbe essere messo in commercio entro il 2035. Una notizia positiva dopo la disastrosa stagione che ha visto le compagnie aeree di tutto il mondo licenziare migliaia di dipendenti a causa di bilanci insostenibili.

I progetti, che sono tutti raccolti sono il nome di ZEROe, si articolano su tre differenti approcci tecnologici, tutti con la finalità di poter volare con emissioni che siano pari a zero. I tre ambiziosi prototipi poggiano tutti su un presupposto uguale: tutti i velivoli sarebbero alimentati da motori a turbina a gas modificati che bruciano idrogeno liquido come combustibile e attraverso celle a combustibile a idrogeno per creare energia elettrica. Secondo AirBus, ciò condurrebbe ad un “sistema di propulsione ibrido-elettrico altamente efficiente”. I tre progetti sono stati riassunti dalla compagnia in questo tweet:

