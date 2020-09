Balotelli risponde a Leali dopo le sue parole su Enock: “Più ignorante che razzista”

Dopo l’accaduto che ha determinato l’uscita di Fausto Leali dalla casa del Grande Fratello Vip, Balotelli ha deciso di collegarsi a sorpresa per parlare con suo fratello Enock Barwuah.

Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli e anch’egli calciatore, è stato al centro dei riflettori in questi giorni per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il calciatore è entrato a far parte della nuova edizione del GF Vip dallo scorso 14 settembre ed è stato vittima di insulti da parte di un altro concorrente, Fausto Leali che, nel corso di una conversazioni con altri partecipanti del reality si è riferito a lui con queste parole “Perché è negro non glielo facciamo l’applauso”.

Il cantautore è stato squalificato dal reality show per essersi rivolto in questo modo nei confronti di Enock. Dopo l’accaduto, lo stesso Alfonso Signorini, pur difendendo in parte il compprtamento di Fausto Leali ha precisato che la parola da lui utilizzata “si è evoluta nel corso del tempo e non prenderne atto non è accettabile”.

In collegamento con la casa Mario Balotelli si è schierato saldamente in difesa del suo fratello “Enock è cresciuto con me” ha detto Balotelli “è mio amico, è il mio sangue. Guai a chi me lo sfiora, guai a chi gli rompe le scatole.”

Sull’accaduto Balotelli si è dichiarato fiero del comportamento del fratello “Io non avrei reagito così” ha infatti confessato “e tu sei stato un signore”.

LEGGI ANCHE => Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck nuda in diretta durante Pomeriggio Cinque

Poi il calciatore si è rivolto direttamente a Leali imputando il problema all’ignoranza e non al razzismo “Quando dici che quella parola si può usare” ha spiegato Balotelli “la vedo più come una cosa da ignorante che da razzista. Sono convinto che tu non lo sia, anche se hai detto una cosa grave”.