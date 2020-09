Barbar D’Urso sensualissima in intimo bianco su Instagram ma è sempre pioggia di critiche

Occorreva mettersi in mostra….. Potevi anche accostare leggermente la camicia….

Oggi inizia l’autunno… Copriti 🙄🙄🙄ad una certa….. Ci si ammala più facilmente

Cosa volevi far vedere con questa foto?

E’ questo il tenore di alcuni dei commenti ad uno degli ultimi post su Instagram di Barbara D’Urso.

In questa occasione la conduttrice si mostra con una camicia bianca ben scollata che fa vedere l’intimo bianco che mette ben in risalto le forme e la pelle ancora abbronzata.

Una foto in assoluto sensualissima ma che – come sempre quando si parla della D’Urso – fa scatenare le critiche degli utenti Instagram e ci si chiede per quale motivo ci si debba scomodare a scrivere tra i commenti cattiverie gratuite quando semplicemente si potrebbe passare oltre (anche perché così aumenta la visibilità del post della conduttrice).

View this post on Instagram White…😜 #colcuore❤️ A post shared by Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) on Sep 22, 2020 at 12:07pm PDT

Da segnalare come, a fronte dei commenti anche non troppo eleganti degli haters (noi abbiamo incollato solo quelli più “passabili”), c’è anche chi sostiene la conduttrice – oggettivamente in formissima in barba ai suoi 63 anni.

E lo fa con una ironia che sicuramente equilibra la cattiveria dei commenti di critica:

Togli tutto Barbara 😂falle crepare d’invidia ste 4 befane ahaha