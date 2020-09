Bombardiere della Seconda guerra mondiale emerge dai ghiacci a causa del global warming

Un bombardiere B-17, utilizzato durante la Seconda guerra mondiale, è stato ritrovato in Islanda dopo che il global warming ha fatto ritirare il ghiacciaio.

Collezionisti e appassionati della Seconda guerra mondiale sanno che anno dopo anno resti del più sanguinoso conflitto armato della storia emergono ogni anno dal sottosuolo dell’Europa e delle zone in cui si è svolto il conflitto. Solitamente si tratta di stivali, fucili, elmi ed altre attrezzature utilizzate dalle truppe, di rado vengono trovati mezzi pesanti come carri armati e veicoli. Questo perché è più difficile che mezzi così grossi rimangano nascosti per tutti questi anni.

Immaginare dunque la sorpresa del popolo islandese quando un giorno alcuni di loro si sono imbattuti nei resti di un bombardiere B-17. L’imponente velivolo veniva utilizzato dalla aeronautica militare americana per decimare le truppe avversarie nelle zone strategiche da conquistare. Ma cosa ci faceva il mezzo militare in Islanda? E soprattutto come mai è emerso solo di recente?

Bombardiere riemerge dai ghiacci islandesi a causa del global warming

Il Bombardiere è precipitato in Islanda nel 1944 dopo aver fatto rifornimento all’aeroporto di Keflavik. L’equipaggio si è imbattuto in una tempesta ed è precipitato a causa di una turbolenza. Per fortuna il velivolo è atterrato sulla neve ed è riuscito a scivolare sulla fusoliera fino a che non ha urtato un banco di neve. Le dieci persone a bordo, infatti, sono riuscite a sopravvivere e, grazie all’ausilio di alcuni contadini locali, ad avvertire il comando dell’incidente.

Il governo degli Stati Uniti organizzò due spedizioni, la prima per recuperare l’equipaggio e alcune scorte presenti a bordo dell’aereo, la seconda per recuperarlo. Quando tornarono la seconda volta, però, del bombardiere non c’era più traccia: il ghiaccio lo aveva sommerso facendolo sparire alla vista. Causa il riscaldamento globale, qualche tempo fa i resti del mezzo sono riemersi ed ora sono diventati una meta turistica per i cittadini islandesi.