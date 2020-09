La De Gregorio contro Sallusti a DiMartedì: “Non puoi chiamarmi Concita, perché io non ti chiamo Alessandro”

Polemica in diretta durante Di Martedì.

Durante il dibattito tra giornalisti nel corso del programma condotto da Giovanni Floris su La7 ci sono stati momenti di tensione tra l’editorialista de La Repubblica Concita De Gregorio e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Una polemica che non ha avuto nulla a che vedere con i contenuti del dibattito (un dibattito invero molto pacato sul significato politico dei risultati elettorali dopo le regionali) ma sui modi dello stesso.

Andando nello specifico, la De Gregorio non ha apprezzato il fatto che il collega si sia rivolto nei suoi confronti chiamandola per nome mentre indirizzandosi nei confronti degli altri colleghi presenti in studio (il direttore de L’Espresso Marco Damilano, per esempio) abbia sempre usato il cognome.

Una mancanza di rispetto, secondo la De Gregorio.

Una mancanza di rispetto “sessista”, ha quindi sottolineato Floris – che ha comunque provato a smorzare i toni.

Sallusti ha quindi spiegato che la sua scelta di chiamare la De Gregorio “Concita” fosse legata al fatto che in privato i due abbiano un rapporto cordiale, ma la giustificazione non è apparsa valida alla ex direttrice dell’Unità (che è parsa pure discretamente poco d’accordo nel valutare cordiale il rapporto tra i due).

Inutile dire che gli utenti di Twitter si sono scatenati tra chi non ha apprezzato le parole di Sallusti, schierandosi apertamente in favore della De Gregorio, e chi invece ha preso le parti del direttore de Il Giornale.

Anche in questo caso, gli schieramenti sembrano abbastanza polarizzati in base al genere d’appartenenza.

Di seguito, alcuni post sul tema:

Ha ragione #ConcitaDeGregorio che apostrofa #Sallusti: “Non puoi chiamarmi Concita, perché io non ti chiamo Alessandro. Chiami Damilano per cognome, chiama anche me per cognome, De Gregorio”.

E lui cerca di fare ironia con “professoressa”. #dimartedì — Mangino Brioches (@manginobrioches) September 22, 2020

Concita De Gregorio a Sallusti: “Perché chiami tutti gli uomini per cognome, e chiami me (che son donna) con il nome di battesimo?” Sallusti fa finta di non capire. Ovviamente la cosa degenera. Son battaglie che raramente vinciamo.#dimartedì — Sabrina (@sabrinifera) September 22, 2020

La spocchia di Concita: “ Sallusti mi chiami De Gregorio “

Ma chi cazzo si crede di essere Concita, Concita, Concitaaaa??

Penosa, Concita. Penosa.#DiMartedi — Smettila di Finirla (@_contrariato) September 22, 2020

Il fatto che Sallusti chiami Concita De Gregorio per nome e tutti gli uomini presenti per cognome, può sembrare una cosa da niente ma non lo è. Brava lei a farlo notare e a non accettarlo.#DiMartedi — 𝓢𝓽𝓮𝓯𝓾𝔃༄ (@Stefy_1987) September 22, 2020