Muore a 98 Jackie Stallone, madre di Sylvester e personaggio televisivo – VIDEO

E’ morta ieri, 21 settembre, all’età di 98 anni Jackie Stallone, madre dell’attore Sylvester Stallone, nota come astrologa televisiva e per aver partecipato al programma ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’ (Le splendide signore del wrestling) da cui è poi stata ispirata una serie su Netflix.

Ad annunciare la morte della donna uno dei due fratelli minori dell’attore di Hollywood – Frank (la donna ha poi avuto una terza figlia, Toni D’Alto, morta nel 2012).

Jaqueline Labofish, questo il nome della donna da nubile, era nata il 29 novembre 1921. Sposatasi con Frank Stallone nel 1945 e con lui ebbe due figli, Sylvester e Frank, divorziò nel 1957 – pur mantenendo il cognome – prima d i risposarsi con Anthony Filiti.

In seguito si sposerà per una terzo volta con Stephen M. Levine.