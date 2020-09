Ratto gigante sbuca dalle fogne dopo una tempesta: la verità sull’immagine divenuta virale

La foto di un ratto gigante sta facendo il giro del web ed è già diventata virale: scopriamo quanto c’è di vero sull’immagine.

In queste ore sui social sta girando la foto di un ratto talmente enorme da far pensare che si tratti di un fake o di qualche abominio generato da rifiuti atomici. La foto in questione è stata scattata a Città del Messico, dopo che un gruppo di operai ha ripulito i filtri dei depuratori della rete fognaria cittadina. Durante le operazioni di smaltimento necessarie a liberare i filtri da 22 tonnellate di immondizia accumulatesi a causa di una tempesta, gli operai si sono imbattuti in questa gigantesca e terrorizzante creatura.

Leggi anche ->Calabrone gigante uccide ratto, le immagini del roditore agonizzante preoccupano

Come chiunque si sia imbattuto nell’immagine, anche i presenti hanno avuto un sussulto di sdegno misto a terrore nel vedere il gigantesco roditore. Tuttavia guardandolo meglio si sono resi conto che non si tratta di un animale morto, bensì di una scenografia per Halloween. Insomma chiunque volesse spacciare la foto come quella di un gigantesco roditore che infesta le fogne di Città del Messico ha creato una fake news, mentre chi ha semplicemente creduto che fosse possibile può dormire sonni tranquilli.

Leggi anche ->Case invase da ratti grandi come conigli per un motivo ignoto: grosso problema nel Merseyside

Ratto gigante? No un pupazzo per una scenografia horror

Secondo quanto riportato i tabloid britannici, sempre al passo sulle notizie curiose, il colossale roditore è stato trascinato via da un magazzino due anni prima, durante una tempesta. Da quel momento nessuno lo aveva più visto, finché non è stato trovato dagli operai nei giorni scorsi. Un plauso di sicuro va fatto al suo creatore, visto che chiunque lo abbia visto, di primo acchito ha avuto il desiderio di scappare.