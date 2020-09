Stanotte in tv su Rete 4, Youth – La giovinezza: trama, cast e curiosità

Youth – La giovinezza, è un film di genere drammatico del 2015, diretto da Paolo Sorrentino.

Il film andrà in onda stasera, martedì 22 settembre, in seconda serata su Rete 4.

Youth – La giovinezza: trama

Fred Ballinger è un ex compositore e direttore d’orchestra, andato in pensione da molti anni.

L’uomo si ritrova a passare le proprie vacanze in Svizzera, insieme a sua figlia e al suo amico regista Mick Boyle.

Quest’ultimo è in crisi, perché non riesce a completare il suo ultimo film.

Nonostante Fred non suoni più, gli arriva una proposta da Londra, da un emissario della Regina Elisabetta, che lo invita a Buckingham Palace, per dirigere un concerto in occasione del compleanno del Principe Filippo.

In cambio, gli offre la nomina di baronetto.

Fred rifiuta l’offerta e sua figlia si arrabbia, accusandolo di non aver mai amato sua madre, che ha fatto di tutto per aiutarlo nella sua carriera.

Rapporti solidi

Oltre al solido rapporto d’amicizia con Mick, Fred instaura anche un rapporto amichevole con l’attore Jimmy Tree, in crisi perché viene riconosciuto sempre per aver preso parte ad una saga televisiva, piuttosto che per aver lavorato in molti film importanti al cinema.

Intanto Mick, sta cercando di trovare il finale adatto per la sua pellicola: L’ultimo giorno della vita.

Per questo film intende scritturare la celebre diva del cinema: Brenda Morel, con la quale ha lavorato in alcuni film.

Intanto la vita per i due amici procede ricca di eventi e viene presa in modo completamente diverso da entrambi.

Fred con apatia e scarsa vitalità, mentre Mick con gioia e tanta voglia di vivere.

Youth – La giovinezza: curiosità

Nel film è presente un personaggio, che è un chiaro riferimento al giocatore che ha fatto la storia del calcio: Diego Armando Maradona.

La pellicola cinematografica ha incassato più di 23 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il cast

Michael Caine: Fred Ballinger

Harvey Keitel: Mick Boyle

Paul Dano: Jimmy Tree

Rachel Weisz: Lena Ballinger

Jane Fonda: Brenda Morel

Mark Kozelek: se stesso