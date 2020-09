Vanessa Scalera, vita privata: l’attrice che interpreta Imma Tataranni è fidanzata? Ha figli?

Stasera martedì 22 settembre, in tv andrà in onda la fiction: Imma Tataranni – Sostituto procuratore, su Rai 1 in prima serata.

La protagonista è Vanessa Scalera, attrice italiana che ha preso parte a molti film.

Andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

Vanessa Scalera: biografia

Vanessa Scalera nasce in Puglia, a Mesagne, il 5 aprile del 1977.

Dopo una lunga gavetta in teatro, inizia a lavorare per il cinema, collaborando con registi importanti, come: Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Filippo Gili e molti altri.

Il suo debutto cinematografico, avviene con il film: Mari del sud, del 2001.

Nel 2009 viene ingaggiata per lavorare nel film: Vincere, insieme a Giovanna Mezzogiorno e Filippo Timi.

Nel 2012, prende parte al film: La bella addormentata.

Ma è solo nel 2014 che viene consacrata la sua carriera di attrice, con il film diretto da Nanni Moretti: Mia madre.

Nella pellicola cinematografica, l’attrice recita al fianco di Margherita Buy, Giulia Lazzarini e John Turturro e la sua interpretazione è stata criticata positivamente dagli esperti del settore.

Sempre nello stesso anno recita nel film: Prima di andare via, diretto dal regista Michele Placido.

Il suo ultimo lavoro è la fiction: Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in cui l’attrice veste i panni della protagonista.

Vita privata

Sulla vita privata di Vanessa Scalera, non si sa molto, in quanto l’attrice risulta essere molto riservata.

È fidanzata, con un uomo di cui non ha svelato l’identità e di cui si fida ciecamente e non ha figli.